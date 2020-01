Ennesimo incidente stradale per le vie del quartiere Japigia, a Bari. Dopo quanto accaduto due sere fa in via Caldarola, con un pirata della strada fuggito e rintracciato in 24 ore, ancora una volta è rimasto coinvolto un motociclista.

Oggi l’incidente si è verificato in via Magna Grecia, coinvolti uno scooter bianco e una Fiat Grande Punto, la dinamica è al vaglio degli agenti di Polizia Locale, giunti sul posto per i rilievi del caso e gestire la circolazione, compromessa anche per via del flusso di veicoli particolarmente intenso al momento dell’impatto.

Negli stessi minuti un altro schianto si è verificato tra via Capruzzi e viale Unità d’Italia, anche in questo caso è rimasto coinvolto uno scooter, col motociclista finito rovinosamente a terra. Soccorso da un equipaggio del 118, è stato trasportato al Policlinico in codice giallo.

