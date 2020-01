Nell’ambito dei controlli predisposti dal Compartimento Puglia, Basilica e Molise della Polizia Ferroviaria, due tredicenni residenti nella provincia di Bari sono state rintracciate dagli agenti del Reparto di Bari Centrale. Allontanatesi dall’abitazione, le due minorenni sono state individuate prima ancora che i genitori ne segnalassero la scomparsa.

Le ragazze non si sono recate a scuola con l’intenzione di raggiungere Napoli, ma non avendo i soldi sufficienti per acquistare il biglietto di viaggio, hanno deciso di fermarsi in stazione. Girando con aria spaesata, sono state fermate, controllate e poi riaffidate ai propri genitori, nel frattempo avvertiti dagli Operatori della Polfer.

Il ritrovamento delle studentesse rientra nell’ambito dell’operazione di controlli straordinari denominata “Rail Action Day – Active Shield” del 21 e 22 gennaio: 2 cittadini afgani denunciati, perché non in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale, 2 persone segnalate all’Autorità Amministrativa per possesso di sostanza stupefacente per uso personale; 813 persone identificate, 217 bagagli ispezionati al seguito di viaggiatori, 74 treni lunga percorrenza e regionali e 32 stazioni controllati; diversi grammi di marijuana sequestrati, questo il bilancio complessivo.

In campo 105 uomini della Polizia Ferroviaria, con il supporto di unità cinofile della Polizia di Stato antidroga/anti-esplosivo e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone che consentono la verifica in tempo reale dei documenti elettronici ed un’identificazione immediata del soggetto sottoposto a controllo, metal detector per le verifiche sui bagagli e sulle persone, nonché il supporto del Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria che, mediante i sistemi di geo-localizzazione delle pattuglie e la remotizzazione delle immagini di Stazione, ha sempre sotto controllo la situazione per garantire i più elevati livelli di sicurezza.