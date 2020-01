Per gli amici era “misura 42”, soprannominato così perché era grande come il piede di uomo alto un metro e 75 circa, amava scorrazzare per le vie del Libertà con i compagni di comitiva, ma quella spensieratezza che lo spingeva in lungo e in largo nel quartiere gli è costata cara.

Stamattina, infatti è stato trovato tra via Mirenghi e via Crispi stecchito, quando oramai non c’era più nulla da fare se non portalo via. Forse non per un degna sepoltura, ma almeno per non dar luogo allo spettacolo indecente immortalato nelle foto che abbiamo ricevuto in redazione. L’auspicio è che sia rimossa al più presto. Una prece.

1 di 3