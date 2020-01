La città ha perso un attivista della prima ora, un barese di adozione originario della Calabria, ma che nel Capoluogo pugliese aveva trovato la sua casa e per cui si batteva pur di renderla sempre migliore, fino al 2017 segretario del circolo Pd “Giannini” del quartiere Carassi. Un ictus ha stroncato Giuseppe Scaglione, presidente del comitato di quartiere ‘zona 167’ di Palese, fautore di numerose battaglie.

Tra le tante, l’apertura a tutti del giardino annesso alla scuola Collodi, in via Leonardo del Turco, per dare alla zona uno spazio fruibile da tutta la cittadinanza, o le lotte contro il degrado, portate avanti con il supporto degli altri residenti, prima a Carrassi e poi a Palese, dopo il cambio di residenza. Tanti gli attestati di stima e messaggi di saluto per un esempio di attivismo civico.