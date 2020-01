Rintracciato e denunciato l’uomo che investì un anziano in via Napoli. I fatti risalgono al 5 novembre scorso. Il ragazzo, in sella alla sua moto con una minorenne, stava percorrendo a folle velocità la strada del quartiere Libertà quando, all’altezza di via Brigata Regina, ha investito un anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali.

A causa dell’impatto tutti e tre sono finiti rovinosamente a terra, ma il giovane insieme alla minorenne sono risaliti sulla moto e si sono dati alla fuga, non soccorrendo l’anziano rimasto ferito.

I testimoni dell’accaduto riuscirono solo a prendere i primi numeri della targa che però non risultarono compatibili con l’anno di immatricolazione impresso su alcuni pezzi appartenenti al mezzo e che per l’impatto si erano staccati dalla moto.

L’anziano, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata per le ferite riportate. La Polizia Locale ha immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini di video sorveglianza cittadina e di privati. Dopo mesi, gli agenti sono riusciti a risalire al giovane che pressoi gli Uffici di Polizia Giudiziaria, ha ammesso le sue responsabilità.

Lo stesso è risultato essere sprovvisto di patente di guida e pertanto è stato deferito all’A.G. per Omissione di soccorso, fuga, lesioni e guida senza patente mentre il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed il proprietario, diverso dal conducente, sanzionato per incauto affidamento.