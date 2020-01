Traffico in tilt sulla statale 16. All’altezza delle uscite per San Giorgio e Japigia, in direzione nord, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Pare che l’impatto tra i due veicoli non abbia causato feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per ripristinare la circolazione.

