Incendio in un appartamento in pieno centro a Bari. Alcuni minuti fa in un palazzo tra via Quintino Sella con angolo via Putignano sono divampate delle fiamme che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori del 118.

Da quanto siamo riusciti ad apprendere un uomo è stato tratto in salvo dai pompieri mentre l’appartamento all’ultimo piano stava prendendo fuoco. Il ferito è ora stato affidato alle cure dei soccorritori del 118.

