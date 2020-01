Regina è una cagnolina che ha bisogno di cure a causa di un problema al cuore. Si sono perse le sue tracce ieri mattina nei pressi del cimitero di Bari in via Crispi. La piccola esemplare di spitz tedesco era con la sua padrona nel fioraio sito nel box 3 nei pressi del campo santo. “Per me è come una figlia, vi prego aiutatemi a ritrovarla” scrive Magda su Facebook. Chiunque abbia notizie della cagnolina può contattare il numero 3889355957

