Auto in fiamme a Poggiofranco. Questa mattina, nei pressi della scuola Marco Polo, in viale Giuseppe Bartolo, una Mini Cooper ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza la zona frequentata dai ragazzi, e la Polizia di Stato.

