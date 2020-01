Feste di Natale rovinate, ma non troppo, questa mattina in via Amendola. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per scongiurare il peggio a causa probabilmente di un cortcircuito. Verso le 7 di questa mattina, infatti, un albero addobbato a dovere si è improvvisamente incendiato.

Per fortuna era posizionato sul balcone e non all’interno dell’appartamento. Ciò nonostante, lo spavento è stato tanto, tutto scongiurato grazie all’opera tempestiva dei Pompieri.