Le “Cronache di Amtab” dicono che oggi la vettura numero 7312 si è fermata al centro strada, in via Crispi, proprio davanti all’Officina degli Esordi, questo perché il destino ha un grandissimo senso dell’ironia; quello che non dicono, però, è che molto peggio dell’autobus sta messo il triangolo, o meglio sarebbe dire quel che ne resta.

Non faremo una facile ironia, non richiameremo i famosi versi di Renato Zero “il triangolo non lo avevo considerato”, e non giocheremo nemmeno sul fatto che cade a pezzi come l’Amtab, piuttosto, dalla fotografia è evidente che l’azienda se la passa davvero male, se manda in giro catorci con nemmeno la dotazione minima prevista a norma di Legge integra.

Fate la carità, che dai cinesi costeranno pochi euro, magari sottraibili dai ricchi premi elargiti alla dirigenza. Per fortuna il Comune ha da poco pubblicato la gara per l’acquisto di 23 nuovi autobus. L’attesa è tanta, come quando furono comprati i mezzi dalla Turchia, poi rivelatesi un pessimo affare. Con queste premesse, si salvi chi può.