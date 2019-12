Un giovane italiano è stato sorpreso dai Carabinieri mentre spacciava hashish e marijuana davanti all’ingresso di Parco 2 Giugno, dal lato di viale Einaudi. Il continuo viavai ha infatti insospettito i militari, che hanno deciso di fermare il giovane per approfondimenti.

Trovato in possesso delle dosi di droga e contanti, il pusher è stato arrestato, processato per direttissima il giorno dopo e come sempre più spesso succede, rimesso nuovamente in libertà.