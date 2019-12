“A causa di un disservizio tecnico i sistemi Iren non sono al momento disponibili”. Questo è ciò che si legge sulla pagina internet dell’azienda che si occupa di energia da fonti rinnovabili. In realtà i siti della società, ma anche i numeri verdi, pare siano fuori uso a causa di un attacco hacker. Alcune testate giornalistiche riportano la notizia, sottolineando che non sono stati rubati i dati dei clienti, ma le cose starebbero diversamente.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che i pirati del web siano entrati in possesso dei dati sensibili e abbiano richiesto alla Iren Ambiente un riscatto in bit coin qualora l’azienda non voglia che i dati dei clienti vengano diffusi. Inoltre il personale sarebbe stato messo in ferie forzato fin quando non si risolverà il problema. Le versioni sono discordanti ma nel frattempo l’azienda, nonostante prosegue il disservizio, non conferma e non smentisce sui social la notizia dell’attacco hacker.

