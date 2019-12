I Carabinieri di Polignano hanno arrestato in flagranza di reato D.A.G., di 45 anni, con l’accusa di detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di armi, munizioni e ricettazione. L’operazione è scattata all’interno di un residence da dove, nell’ultimo periodo,

sono pervenute ai Carabinieri segnalazioni di movimenti di auto sospette.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, da qualche tempo lavorava nel residence come addetto alla vigilanza e sorveglianza. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola marca Bernardelli cal. 7.65, con caricatore inserito contenente 6 munizioni, nascosta nel gabbiotto utilizzato per i servizi di portierato, risultata provento di furto in abitazione occorso 5 anni fa in Bari ai danni di un privato.

Le attività di ricerca sono state approfondite ed estese anche agli altri ambienti esterni, consentendo ai militari di recuperare un’altra arma, ovvero una pistola marca Baikal cal. 9, matricola abrasa, con caricatore inserito, contenente 7 munizioni, abilmente occultata all’interno di un carrello utilizzato per lavori di giardinaggio.

Il 45enne, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Le armi e le munizioni, nei prossimi giorni, saranno sottoposte ad accertamenti da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari.

