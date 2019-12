Auto in fiamme a Noicattaro. Non è la prima volta che nella città alcuni vandali incendino delle auto. Come per il furgone in via Rocco Disimini, due auto in via Genova sono state completamente distrutte dalle fiamme. Una terza vettura ha subito ingenti danni nella parte posteriore. Un brutto risveglio questa mattina per i proprietari. Al momento Le Forze dell’Ordine stanno indagando sull’accaduto per scoprire le cause dell’incendio.

