Una donna di 90 anni è stata investita questo pomeriggio a Noicattaro in piazza Umberto. Da quanto siamo riusciti ad apprendere la donna al volante della propria auto al momento della svolta non ha visto la 90enne è l’ha travolta. Pare che l’anziana non stesse usando le strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e gli operatori del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale. Al momento i medici stanno operando l’anziana cercando di salvarle la vita.

