Questa mattina sulla statale 16 all’altezza di Monopoli sono rimasti coinvolti in un incidente un camion e un furgone. L’impatto è avvenuto in direzione sud e al momento pare non ci siano feriti.

La Polizia Stradale è intervenuta sul posto per i rilievi in merito all’incidente. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico e aperta solo una corsia.