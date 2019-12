Incidnete mortale ieri pomeriggio a Monopoli. Il centauro, il 51enne Giuseppe Garganese ins ella alla sua Suzuki, ha perso la vita in seguito a uno scontro con una macchina, una Alfa Romeo 147, proveniente da via Arenazza. L’uomo ha perso la vita dopo essere stato portato d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto in via Lagravinese verso Coversano.

