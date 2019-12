I Carabinieri della Stazione di Corato, hanno arrestato L.A., 19enne del luogo, perché ritenuto responsabile del reato di rapina a mano armata in concorso con un complice in via di identificazione.

La rapina è avvenuto due giorni fa intorno alle 13 ai danni di un gestore di un’agenzia per il disbrigo delle pratiche automobilistiche. La vittima, sconvolta da quanto accaduto, ha chiamato i Carabinieri per denunciare il furto. Stando a quanto raccontato, una persona a volto scoperto è entrata nell’agenzia e dopo essersi assicurata che non vi fosse nessun cliente, ha fatto entrare un complice, il quale parzialmente travisato e armato di coltello, ha intimato al titolare di consegnargli i soldi. L’azione, tanto fulminea quanto poco fruttuosa, ha procurato ai due malfattori il bottino di 35 euro.

Le immediate ricerche avviate dai militari operanti hanno consentito di identificare il rapinatore a volto scoperto e di rintracciarlo presso la propria abitazione, da dove è stato prelevato e accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Corato per ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

La vittima che in quel frangente stava formalizzando la denuncia, riconosceva nel giovane uno dei rapinatori, così per il 19enne è scattato l’arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani è stato tradotto presso quella Casa Circondariale.