Incidente fatale questa mattina a Castellana Grotte, su via Selva. Erano circa le 13:15 quando, per cause in fase di definizione, una Renault Clio e un’Audi si sono scontrate quasi frontalmente. A causare lo schianto, probabilmente, anche l’asfalto reso viscido dalle condizioni meteorologiche, ma spetta alle Forze dell’ordine ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e due ambulanze del 118. Per la 59enne alla guida della Clio, originaria di Castellana, non c’è stato purtroppo nulla da fare. La strada è rimasta chiusa peri rilievi un’ora e mezza.

foto vivilastrada.it 1 di 5