Aggredito il comandante della Polizia Municipale di Capurso, Alessandro Costanza. L’atto di violenza, denunciato dal sindaco Francesco Crudele, è stato messo in atto da due soggetti, conosciuti alle Forze dell’ordine, all’interno della comando. I due, dopo ripetute minacce di morte, hanno sferrato un cazzotto in faccia al comandante e poi sono fuggiti.

“Il comandante Costanza è stato accompagnato subito dopo in ospedale per le cure del caso. Mi riferisce di star bene fisicamente. Il tutto – scrive il primo cittadino di Capurso – è stato subito denunciato, in collaborazione con i carabinieri della locale stazione all’autorità Giudiziaria. Ringrazio il capitano Ugo Chiosi per la sensibilità e operatività dimostrata sin da subito”.

“Sento, col cuore, di esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza all’uomo e valido professionista Alessandro Costanza – continua Crudele – che ha dimostrato coraggio e spiccato senso del dovere da quando è in servizio a Capurso. Persona che stimo, rispetto e che indico come esempio per tutti. Quanto accaduto mi ha profondamente scosso”.

“Un aggressione all’interno del Comando ad un ufficiale di P. G. è gravissimo. Auspico che la giustizia faccia il suo corso e che si punisca i responsabili con la giusta pena – conclude il Sindaco -. Ma non posso non fare una considerazione: noi sindaci, amministratori e operatori comunali, siamo costantemente sotto tiro. Credo nella Repubblica e nella Costituzione su cui ho giurato e confido che lo Stato protegga i sui servitori”.