No alla vendita di bottiglie di vetro e al possesso di spray urticanti. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha firmato l’ordinanza a tutela della sicurezza pubblica per la festa di Capodanno in piazza Libertà.

Per garantire la massima sicurezza, la zona sarà delimitata dalle fioriere in pietra per impedire l’accesso ai mezzi pesanti, dalle 13 del 31 dicembre alle 5 del primo gennaio su corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, Piazza Chiurlia e Piazza Massari, è vietato: somministrare, vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo (divieto che vale anche per gli open shop h24); di detenere spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Inoltre nelle aree interessate dal concerto non si potrà accedere con zaini, borsoni contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti o qualsivoglia dispositivo urticante; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Per i trasgressori ci saranno sanzioni come previsto dall’articolo 650 del Codice penale. A carico dei commercianti trasgressori potrà scattare anche la sospensione della licenza dai 3 ai 15 giorni.