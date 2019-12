I Carabinieri di Bitonto l’altra sera hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di sostanze psicotrope. Nella circostanza sono stati effettuati diversi controlli e perquisizioni soprattutto nel centro storico.

Ed è proprio durante la perquisizione presso l’abitazione di T.V., 22nne, già conosciuto ai militari operanti, che è stato rinvenuto un vero e proprio bazar della droga. I militari, entrati nell’abitazione, hanno notato che il giovane era agitato ed era appena sceso dal terrazzo, destando così sospetti che hanno portato i Carabinieri ad estendere la perquisizione proprio in tale luogo e, quindi, nel sottotetto dell’abitazione.

In quest’ultimo posto, infatti, sono stati rivenuti, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, 242 bustine di marjuana per un peso complessivo di 370 grammi circa, 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, 32 dosi della stessa sostanza stupefacente, già confezionate per un peso di 60 grammi, inoltre sono state rinvenute anche 85 dosi di cocaina per un peso complessivo di 40 grammi e la somma di 1400 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attività illecita, oltre a bigliettini con cifre e nomi riferiti ad acquirenti.

Il giovane pusher è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e, su disposizione della competente A.G., tradotto presso la Casa Circondariale di Bari. Tutta la droga ed il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro.