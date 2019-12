Vigilessa di Forlì arrestata a Bari per detenzione di eroina. La donna, impiegata a tempo determinato nella Polizia Locale della città romagnola, è stata fermata nel capoluogo pugliese per un normale controllo.

Tornata in Puglia per un periodo di riposo, la 24enne è stata trovata in possesso di 50 grammi di eroina. Lo stupefacente era tutto detenuto in Puglia. La squadra mobile di Forlì ha effettuato una perquisizione anche nell’abitazione della giovane vigilessa, trovando metadone e materiale collaterale, come bilancini e scarti vari.

Immediatamente sospesa dal servizio, la 24enne è stata arrestata ed è ora detenuta presso la casa circondariale di Trani.