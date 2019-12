Ogni giorno un criminale sa che dovrà correre più veloce dei poliziotti, ma a volte neppure essere veloci come Usain Bolt può essere sufficiente. Lo sa bene il migrante che nel pomeriggio ha ingaggiato un folle inseguimento a piedi tra le vie dello shopping nel centro di Bari.

Gli agenti dell’Anticrimine si sono messi col fiato sul collo dei “galantuomini” che affollano piazza Umberto. Alla vista dei poliziotti uno di loro è scappato. L’uomo ha percorso tutta la piazza, poi si è diretto su via Sparano, ha svoltato su via Melo e ha raggiunto a tutta velocità corso Cavour, attraversandola alla cieca, incurante delle auto che transitavano in quel momento.

È allora che i due poliziotti, con un ultimo scatto sono riusciti a braccare lo spacciatore, trovato in possesso di numerose dosi di droga pronte per essere spacciate. L’inseguimento non è passato inosservato, anche perché nella fuga più di un passante ha rischiato di essere travolto. Il migrante è stato arrestato e condotto in carcere.