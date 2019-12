Tragedia in via Nicolai, angolo via Libertà, questa mattina a Bari. Un uomo aveva appena finito di fare la spesa nel mercato all’interno della ex Manifattura Tabacchi quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora tutta da verificare, dopo aver riposto le buste in macchina, si è acceso una sigaretta ed è stato colto da un malore improvviso.

Secondo quanto appreso, l’uomo è finito rovinosamente al suolo, finendo di faccia a terra. Sul posto è arrivato immediatamente un equipaggio del 118, che lo ha trovato riverso a terra, sanguinante. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.