Traffico bloccato per entrare in città da via Bruno Buozzi. Lunghe code si sono formate nei pressi della rotonda sotto al ponte Adriatico. La causa di tale disagio è dovuta al ripristino da parte dei Vigili del Fuoco di un palo per la sorveglianza della Polizia, in bilico per colpa di un’automobilista che questa notte ha perso il controllo della macchina finendoci sopra.

Ormai pericolante gli agenti hanno richiesto l’intervento dei pompieri per toglierlo. Al momento la strada è chiusa e gli automobilisti diretti in centro sono stati fatti deviare in direzione via Bruno Buozzi o verso l’ex Procura.

1 di 5