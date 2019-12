Non c’è due senza tre. Per l’ennesima volta alcuni ignoti hanno rubato l’albero di albicocche piantato nella rotatoria vicina all’Istituto Calamandrei di Carbonara.

La segnalazione è arrivata direttamente dai cittadini di Ceglie e Carbonara. “Fino a ieri sera c’era” scrivono su Facebook. L’albicocco era stato piantato l’ultima volta il 14 dicembre, dopo essere stato asportato per ben due volta dalla rotatoria di via San Gaspare del Bufalo.

Un gesto ignobile per i cittadini che non sanno se si tratti di un vero e proprio furto o di un uno scherzo assurdo da parte di qualcuno. Si spera che gli alberi sin’ora rubati siano finiti in qualche giardino privato e non in un bidone dell’immondizia.

