Non bastasse la solita isteria collettiva prenatalizia, e gli incidenti a ripetizione che condizionano la circolazione sulla ss16, per gli automobilisti baresi si complica la vita anche per i numerosi e attesi eventi di questo periodo.

La parrucca virtuale in testa a mezza città è segno tangibile, scusate l’ossimoro, di quanto sia attesa la riapertura del Teatro Piccinni, che però porta in dote una conseguenza. Dalle 15 di oggi fino a mezzanotte, infatti, sarà chiuso il Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso, tra Via Cairoli e Via Andrea Da Bari.

La strada riapre, ma giusto il tempo di arrivare al tardo pomeriggio. In occasione dell’accensione dell’Albero di Natale, infatti, domani 6 dicembre dalle 19, ancora una volta fino a mezzanotte, corso Vittorio Emanuele sarà nuovamente chiuso, nel tratto compreso tra via Andrea Da Bari e Piazza IV Novembre.

In questo caso, la Polizia Locale suggerisce come percorso alternativo verso il Lungomare oppure mediante le vie a senso unico di marcia corso Cavour, Piccinni, Abate Gimma, Calefati, Putignani, Dante Alighieri. Ci vuole pazienza.