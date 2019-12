Dopo l’auto ribaltata e lo scoppio degli air bag di una vettura che hanno causato diversi rallentamenti sulla ss16 , ennesimo incidente sulla tangenziale all’altezza dello svincolo per Santa Caterina, oltretutto nella stessa direzione nord come i due precedenti già raccontati.

Secondo le prime ricostruzioni c’è stato un tamponamento tra due vetture. Nessun ferito, ma traffico in tilt con diversi disagi recati alla circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Forti rallentamenti si registrano anche in direzione sud, tra gli svincoli per il quartiere Stanic e via Amendola.