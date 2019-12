La dinamica è ancora tutta in via di ricostruzione, ma l’incidente di stanotte avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. La dea bendata, questa volta, ci ha visto benissimo. La notte tra il 27 e il 28 dicembre, una Smart che stava percorrendo corso Cavour, a Bari, è diventata ingovernabile, il guidatore non è riuscito a controllarla, e così la macchina è salita sul marciapiede all’angolo con via Piccinni, proprio davanti alla sede della Banca Popolare di Bari.

La piccola vettura ha finito la sua corsa tra un albero e la vetrina di un negozio. Se in quel frangente si fosse trovato qualche pedone, ora staremmo probabilmente scrivendo di una tragica fatalità. Non è chiaro se nell’incidente sia coinvolta anche una Fiat 500, e nel caso, in che modo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

