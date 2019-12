Quella di ieri è stata decisamente una giornataccia per Ryanair, la compagnia aerea irlandese croce e delizia di tanti viaggiatori desiderosi di non spendere un capitale per spostarasi. La notizia del giorno è certamente il decollo con 9 ore di ritardo del Bari-Londra a causa di un fulmine che ha colpito l’aeroplano sulla coda, ma anche le 5 ore del volo per Bergamo non scherzano affatto. L’incubo del rimborso volo aleggia su Ryanair, il rischio di dover sborsare 250 euro a passeggero non deve aver fatto dormire sogni tranquilli a più di un dirigente.

Chi comunque è andato davvero su tutte le furie, dicevamo, sono i tanti costretti, dalle 21 del 10 dicembre, a passare l’intera notte nell’aeroporto di Bari, e a dormire per terra, a causa del guasto all’aereo dopo che il velivolo, in arrivo dall’Inghilterra, è stato colpito sulla coda da un fulmine durante la fase di atterraggio a Bari. Quei passeggeri in partenza con Ryanair, hanno dovuto aspettare ben 9 ore prima di imbarcarsi sul loro volo diretto a Londra Stansted.

Dopo la condivisione dell’articolo sui social, sono arrivati una marea di commenti da molti dei malcapitati, con tanto di foto a testimoniare l’accaduto. Al di là dell’inconveniente occorso, su cui evidentemente la compagnia non ha responsabilità né di certo poteva evitare che l’aereo venisse colpito dal fulmine, le critiche anche feroci sono tutte rivolte alla scarna assistenza prestata di viaggiatori, comprese mamme con bambini e diversamente abili, stando a quanto scritto dagli stessi protagonisti della disavventura, loro malgrado ovviamente.

Diversa la versione ufficiale di Ryanair, pervenuta per il tramite dell’ufficio stampa italiano da noi contattato: “Il volo da Bari a Londra Stansted di ieri sera (10 dicembre) – si legge nella mail arrivata in redazione – è stato ritardato prima del decollo a causa di un problema tecnico di entità minore”.

“Tutti i clienti interessati – prosegue la nota – sono stati informati via mail e SMS con dettagli sulle opzioni di rimborso completo o riprenotazione gratuita sul primo volo disponibile. Ai clienti sono inoltre stati forniti 3 set di buoni ristoro e sono stati imbarcati a bordo di un aereo sostitutivo che è partito con destinazione Londra Stansted la mattina seguente. Ryanair ha espresso le sue più sincere scuse a tutti i clienti coinvolti”.