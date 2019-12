Di lui non si avevano notizie da giorni, così questa mattina i Vigili del Fuoco sono stati chiamati e hanno dovuto sfondare la porta. Il corpo di un 63enne è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento, in via Nicolai a Bari.

L’uomo viveva da solo con alcuni gatti, al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere la morte per cause naturali. A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano a parlare con lui al cellulare. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.