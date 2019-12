Un ragazzo minorenne avrebbe preso senza autorizzazione l’auto al padre per andare a fare un giro in compagnia dell’amico. La bravata, però, ha avuto gravi conseguenze intorno alle 5.20 di questa mattina. La Volkswagen Polo condotta dal minorenne si è infatti schiantata con un altro veicolo in via Candura, al quartiere San Paolo. Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone, due in modo grave. Sul posto, per i soccorsi, è stato necessario l’invio di 4 ambulanze e una automedica.

