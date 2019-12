La situazione deve essere particolarmente delicata, ma di più non è dato sapere. Con uno scarno comunicato, la Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche – Settore Urbanizzazione Primarie fa sapere che “per lavori urgenti all’armamento ferroviario, dalle ore 23.30 dei giorni 9,10,11,12,13 dicembre 2019 alle ore 5.00 del giorno successivo, è istituita l’interdizione al transito veicolare e pedonale in via Oberdan in corrispondenza del passaggio a livello”.

Tradotto in italiano semplice e non burocratico, la circolazione automobilistica è interrotta. La viabilità alternativa, fanno sapere dal Comune, sarà garantita dall’utilizzo del sottovia Duca degli Abruzzi (piazza Luigi di Savoia) e dal ponte XX Settembre.