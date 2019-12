Vigilia di Natale tormentata per gli automobilisti baresi. Tra Palese e Fesca, infatti, sono volati calcinacci sulla ss16 questa mattina, la strada è così stata chiusa al traffico in direzione sud per mettere tutto in sicurezza.

Fortunatamente l’intervento dei tecnici è stato rapido e la circolazione stradale è potuto riprendere a stretto giro. Quelli che si sono trovati a doverla percorrere in quel frangente si sono dovuti riversare su percorsi alternativi, uscendo allo svincolo San Paolo/Aereoporto.