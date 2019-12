Nuovo incidente stradale questa mattina sulla ss16, all’altezza dei curvoni di Palese. Uno dei punti più pericolosi della grande arteria di circolazione nei dintorni dei Bari, ancora una volta si è rivelato insidioso. Al momento non si conoscono i dettagli dell’accaduto, né se vi siano persone ferite o meno.

Il flusso di traffico ne ha immediatamente risentito, con la inevitabile formazione di una coda in direzione Bari, per chi proviene da Foggia, come percorso alternativo è consigliato uscire a “San Pio-Catino” e utilizzare la Via Napoli.