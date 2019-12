Ancora incidenti sulla statale 16. All’altezza dello svincolo San Girolamo-Fesca, in direzione nord, alcune auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che sta causando forti rallentamenti. La Polizia Locale di Bari consiglia di prendere l’uscita San Paolo e di procedere in direzione aeroporto per poi riprendere la SS16 a Palese.

