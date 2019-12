Domani martedì 3 dicembre si terranno a Bari le riprese cinematografiche del film “L’ultimo Paradiso”, pellicola co-prodotta da Netflix e Mediaset che annovera nel cast anche l’attore pugliese Riccardo Scamarcio, originario di Andria, nel ruolo di protagonista. La pellicola, ambientata negli anni ’50, è diretta dal regista Rocco Ricciardulli e parla di un uomo alle prese con l’immortale conflitto tra classi sociali.

Sono state disposte alcune limitazioni al traffico che riguarderanno le zone in cui si svolgeranno le riprese, al fine di consentire l’allestimento ed il regolare svolgimento della registrazione.

Da mezzanotte e fino alle ore 20 è stato istituito il ‘Divieto di sosta – Zona rimozione’ in via Roberto da Bari, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Putignani, e in via Principe Amedeo, ambo i lati, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli. Invece dalle ore 12 e fino alle ore 19 è stato istituito il divieto di transito, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, su via Roberto da Bari, sempre nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Putignani.