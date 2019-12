Ultimo giorno dell’anno movimentato in via Cardassi. Mentre tutto intorno procedeva il via vai frenetico per i preparativi, verso mezzogiorno è arrivata una squadra di Vigili del Fuoco. I pompieri sono stati mandati dalla Centrale operativa per eseguire una verifica statica sullo stabile dei civici 57-59.

Mentre il Caposquadra si metteva in contatta l’amministratore del palazzo, gli altri hanno proceduto a transennare l’area col nastro bianco e rosso, per impedire il passaggio dei pedoni sul marciapiede antistante, e a far spostare i veicoli in sosta. Al momento la situazione appare sotto controllo.

