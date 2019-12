Colto in flagranza di reato, mentre cede una dose di droga a una paziente ricoverata in Psichiatria al Policlinico, e per questo bloccato dalla guardie giurate in servizio nell’ospedale. L’uomo, il 60enne Eustacchio Antonacci, è stato trovato on addosso alcune dosi di cocaina, due siringhe, 14mila euro in contanti e varie tessere bancomat. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa.

Identificato e consegnato agli agenti della Polizia di Stato, è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di droga. Antonacci sarebbe entrato ieri pomeriggio nel reparto accodandosi ad una famiglia in visita a un parente, ha incontrato una paziente che gli ha subito fatto segno di andar via, ma la cosa non è sfuggita a un’infermiera, che ha chiamato le guardie giurate.