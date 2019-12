Attimi di paura questo pomeriggio in via Calefati, un pezzo di cornicione si è infatti staccato all’improvviso dal terzo piano di un palazzo ed è precipitato pericolosamente al suolo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la strada è stata chiusa al traffico nel tratto tra via Sagarriga Visconti e via Manzoni, per permettere ai Pompieri di mettere l’area in sicurezza. Agli automobilisti è consigliato cercare un percorso alternativo.