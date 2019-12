Contromano sulla ss16, è successo pochi minuti prima delle 12 di questa mattina all’altezza di San Giorgio. Un automobilista, forse per una distrazione che sarebbe potuta costare molto cara non solo a lui, ha imboccato controsenso la grande arteria stradale.

Fortunatamente per lui e per gli altri, non ci sono state conseguenze, grazie alla prontezza di riflessi degli altri guidatori che lo hanno costretto a fermarsi e invertire il senso di marcia, come si vede nelle immagini pubblicate da Francesco Siciliani-Bit Live.