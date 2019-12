Un ciondolo in argento venduto a 45 euro. Fino a qui nulla di strano, tranne per il fatto che rappresenta il simbolo del Ventennio: il fascio littorio. Il gioiello in vendita presso la gioielleria Orafo Domingo tra via Melo e via Prospero Petroni, non è passato inosservato all’Anpi che ha denunciato l’accaduto alla prefetta di Bari.

Il presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia della sezione barese, Ferdinando Pappalardo, ha commentato l’iniziativa come meschina, di cattivo gusto, anacronistica e pericolosa.

“Questo episodio segnala rigurgiti pericolosi – scrive Pappalardo -. Non tanto per il fatto che qualcuno acquisti il ciondolo con il fascio littorio, ma per il fatto che di un certo periodo, di certi personaggi e simbologie si parli come di una cosa perfettamente normale”.