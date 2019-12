Una giornata decisamente da dimenticare per gli automobilisti baresi. Dopo il camion fermo sulla rampa della strada statale 16 che ha creato scompiglio all’altezza dell’uscita Bari-Picone, si registrano altri rallentamenti sulla tangenziale in direzione Sud, agli svincoli Bari-San Paolo e per l’immissione sulla ss96, a causa di camion in avaria. Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas.

print