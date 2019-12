Parte male la giornata degli automobilisti baresi, in particolare quelli diretti verso Brindisi. Stamattina un autoarticolato francese ha infatti perso parte del prezioso, ingombrante, carico, un trasporto eccezionale, che per motivi non ancora noti è finito sull’asfalto.

L’inconveniente, per fortuna senza conseguenze fisiche per altri viaggiatori, è avvenuto in corrispondenza dell’uscita 14A. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno gestendo al meglio la situazione.

