Un 61enne è stato trasportato in sala rianimazione del Policlinico di Bari dopo essere caduto ieri sera dalle scale della propria abitazione, all’angolo tra via Calefati e via Trevisani nel quartiere Libertà. Sul posto sono intervenute prontamente due ambulanze.

L’uomo è vivo ma è in arresto respiratorio ed è ventilato manualmente dal personale medico. Ancora ignota la dinamica dell’incidente. Non si sa se il paziente in sovrappeso sia stato colpito da un malore o sia caduto accidentalmente da solo.

