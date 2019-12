A Bari la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza Oseiwei Omonzokpia, 22enne nigeriano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di pattuglia in via Crispi, angolo via Brigata Bari, l’attenzione degli agenti a bordo della Volante è ricaduta sull’uomo che, con uno zaino nero in spalla ed in mano una busta contenente numerose uova, ha tentato di evitare il controllo dei poliziotti approfittando del traffico cittadino di queste giornate festive.

Dopo averlo inseguito a piedi per alcuni isolati, i due agenti, con non poche difficoltà, lo hanno fermarto e a perquisirlo, rinvenendo all’interno dello zaino, occultato tra gli indumenti sporchi, un involucro a più strati di cellophane trasparente, contenente una cospicua quantità di sostanza vegetale, presumibilmente marijuana, nonché una sigaretta artigianale, undici confezioni di cartine per tabacchi e trentatré bustine in cellophane auto sigillanti.

La sostanza rinvenuta è stata sottoposta ad esame dalla Polizia Scientifica, dove è risultata essere effettivamente marijuana, per il peso complessivo di 1088 grammi. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.