L’acquisto di autobus nuovi da una ditta turca poi fallita, chissà come mai, continua a dimostrarsi una scelta sbagliata, o quantomeno poco lungimirante. Ieri pomeriggio, infatti, da uno dei suddetti mezzi, in servizio sulla navetta C, è improvvisamente uscita una fitta nube di fumo dal vano motore.

Gli atterriti passeggeri hanno ovviamente pensato subito al peggio, a un principio d’incendio, ipotesi pare fortunatamente scongiurata. Fatto sta che la domenica pomeriggio prenatalizia dedicata allo shopping, si è in realtà trasformata nella ennesima disavventura.

Al di là dell’aspetto puramente tecnico, su cui non stiamo qui a dissetare non essendo provetti meccanici, resta il fatto che questi “benedetti” autobus turchi si sono rivelati ben al di sotto delle aspettative, con tanti saluti ai soldi pubblici spesi per comprarli. La Procura, intanto, continua a indagare proprio sulla manutenzione dei mezzi.

