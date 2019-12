Le sorelle Cannito, entrambe disabili, pensavano di non riavere più la loro auto, rubata lo scorso 19 dicembre ad Altamura. Fortunatamente, il giorno di Natale, la telefonata dei Carabinieri ha riacceso in loro la speranza. La Fiat Doblò, omologata per il trasporto di persone con handicap, è stata trovata a Bitetto.

La storia delle sorelle altamurane è simile a quella di Nicola. La sua auto, comprata per il trasporto della figlia disabile, era stata rubata nel parcheggio dell’Auchan e ritrovata qualche giorno dopo a San Severo.

La macchina delle sorelle era dotata di un seggiolino girevole sul lato passeggero accanto al conducente e di una pedana mobile a scivolo per la salita e la discesa con la carrozzina nella parte posteriore. Per questo motivo le sorelle avevano diffuso sui social un appello, con la speranza di poterla ritrovare, e così è stato. I motivi per cui i ladri hanno deciso di abbandonare l’auto a Bitetto non si conoscono, ma il loro gesto ha permesso alle due altamurane di passare un Natale felice.